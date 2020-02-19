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Lavrov: "Türk ve Rus heyetleri anlaşmaya varamadı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetlerinin Moskova'daki İdlib görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.

19.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:31Lavrov:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetlerinin 'daki İdlib görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırılarından sonra ilk ayağı Ankara'da gerçekleşen, ardından 2 gün boyunca Moskova'da süren Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki sürece dair görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov konuya dair yaptığı açıklamada, Moskova'nın Türk tarafına yeni bir talepte bulunmadığını ve 2 tarafın görüşmesinden nihai bir sonucun çıkmadığını ifade etti. Ürdünlü mevkidaşı Ayman Hüseyin Abdullah el-Safadi ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Lavrov, "Yeni taleplerde bulunmadık. Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
ABD ve İsrail'in Filistin'de 'Yüzyılın Anlaşması' olarak kamuoyuna lanse ettiği Filistin'in işgali projesini de eleştiren Lavrov, bu ülkelerin tek taraflı yaklaşımlarının Orta Doğu'da ters etki yaptığını söyleyerek projeye karşı çıktıklarını ima etti.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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