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Lavrov ve Pompeo BM'de özel görüşme gerçekleştirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun cuma günü görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

23.09.2019 10:00Lavrov ve Pompeo BM'de özel görüşme gerçekleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun cuma günü görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında ülkeler arası diplomasi trafiği hızla devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir diplomat BM toplantısını takip eden Rus basınına açıklamalarda bulunarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun cuma günü yerel saatle 10.30'da özel bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Gerçekleşen toplantının netleştiğini ve toplantının BM toplantısının yapıldığı binada gerçekleşeceğini ifade eden ABD'li diplomat, toplantının içeriği ile ilgili bilgi vermedi. Görüşmenin detayları ile ilgili her 2 ülke taraflarının çalışma halinde bulunduğunu söyleyen diplomat, görüşme detaylarının ise toplantı saatine yakın bir zaman diliminde netleşebileceğini kaydetti.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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