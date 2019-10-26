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Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye'deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü.

26.10.2019 18:52Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye'deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Görüşmede Suriye'deki durum tartışıldı. Rus tarafı, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınma gereğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca görüşmede ikili ilişkilerdeki bazı sorunlar da ele alındı.

Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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