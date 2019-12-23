Laz Kit Filmi

Yönetmenliğini Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit film
inin oyuncu kadrosunda, Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezler, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Yusuf Atıcı, Zeki AkıncıSenaryo:
Aziz ÖzuysalOyuncular:
Tuğba Özay, Sedat Kapurtu, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost ElverFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Laz KitYapımcı Firma:
Katsa YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
27.12.2019 Laz Kit Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.