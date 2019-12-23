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Laz Kit Filmi

Laz Kit filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Laz Kit filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:58 Laz Kit Filmi
Yönetmenliğini Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit film inin oyuncu kadrosunda, Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezler, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Yusuf Atıcı, Zeki Akıncı
Senaryo: Aziz Özuysal
Oyuncular: Tuğba Özay, Sedat Kapurtu, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Laz Kit
Yapımcı Firma: Katsa Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 27.12.2019

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Sinan Bengier, Sedat Kapurtu, Tuğba Özay, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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