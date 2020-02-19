Lazer epilasyon için ideal zaman şimdi!

Lazer epilasyon için ideal zaman hangisidir? İşte bu ve bu gibi soruların yanıtlarını Uzman Dr. Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım veriyor.

KIL KÖKLERİ TAHRİP EDİLİYOR

Kalıcı veya uzun süreli epilasyon sağlayan bu yöntemin lazer enerjisi yoluyla kıl köklerini tahrip eden ve günümüzde sıkça kullanılan bir yöntem olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Lazer enerjisi, saniyeden daha kısa sürede uygulandığı alanlarda birçok kıl kökü tarafından emilir ve ortaya çıkan ısıyla kıl kökünü tahrip eder. Tahrip olan kıl kökü bir daha kıl üretemez hale gelir. Lazer epilasyonda kıl folikülü hedef alındığı için deri ve deri altı diğer dokular zarar görmez. Lazer epilasyon amaçlı farklı dalga boylarında işlev gören Alexandrite lazer, Nd YAG lazer ve Diod lazer kullanılabilmektedir."

ACIDAN ENDİŞE ETMEYİN

Pek çok kişi lazer epilasyonun acılı bir işlem olup olmadığını merak ediyor.Uzm. Dr. Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım, bu konuda endişeye mahal olmadığının altını çizerek "İşlem esnasında ağrının minimize edilmesi için uygulanan lazer enerjisinin çeşidine göre soğutucu jel veya soğuk hava kullanılarak epilasyon yaptıran kişilerin acı çekmesi önleniyor" diyor.Uygulama sonrası deride kıl foliküllerinde hafif kabarma ve kızarıklık oluşabildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Yıldırım, lazer epilasyonun yüz, bel, bikini, kalça, genital, kol altı, bacak gibi mukoza içermeyen cilt bölgelerine uygulanabildiğini ifade ediyor. Uzm. Dr. Yıldırım, ileri lazer teknolojileriyle ortalama 4-8 seansta olumlu sonuç elde edildiğini belirterek lazerin etkinliğinin cilt rengi, kıl rengi ve uygulanacak bölgeye göre değiştiğini anlatıyor. Yıldırım, lazer ışınından en çok etkilenen ten ve kıl yapısının ise açık ten rengi ve koyu kalın kıl olduğuna dikkat çekiyor.

KIŞ AYLARINDA LAZER EPİLASYON YAPTIRMAK MANTIKLI MI?

Lazer epilasyonda ışığın kıl folikülünü etkilemesi ve çevre dokuyu seçmemesi öngörülür böylece kıl folikülü harap edilirken çevre dokunun zarar görmemesi sağlanıyor. Bu yüzden kılla birlikte derideki melanin de ışından etkilenebileceği için güneşe maruz kalmış bronz tende ve yaz aylarında lazer epilasyon önerilmiyor. Sonbahar döneminden itibaren kış aylarının lazer epilasyon için uygun zamanlar olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım, "Bronzlaşmış, güneş görmüş ciltlerde kılla birlikte deri de ışından etkilenebileceği için yanık, su toplaması, aşırı reaksiyonlar gibi istenmeyen durumlar oluşabiliyor.Kış döneminde güneş maruziyeti azaldığı için güvenle işlem yapılabiliyor. Lazer epilasyon sırasında kıl çevresi dokuların zarar görme riskinin en az olduğu dönem kış ayları olduğu için de bu dönemde lazer epilasyon yaptırmak daha mantıklı" diyor.