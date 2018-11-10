Lazer Epilasyonda Kabusu Yaşadı

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:33



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:33

ADANA'da bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyonu yaptıran üniversite öğrencisi Sibel Doğru'nun (20), kol, bacak, bel ve göbek bölgesinde birinci derece yanıklar oluştu. Doğru, vücudundaki yanık izlerinin kalıcı olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek güzellik merkezine 10 bin TL'lik tazminat davası açtı.Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Sekreterlik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sibel Doğru, 6 Kasım'da Seyhan ilçesinde bin 450 TL'ye anlaştıkları bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyon yaptırırken, normalin dışında acılar hissettiğini söyledi. Uygulama sırasında epilasyonu yapan görevliye acıların normal olup olmadığını sorduğunda, "Herkeste bu acılar yaşanabiliyor" cevabını aldığını belirten Doğru, seansın son bulmasını rica ettiğinde ise, "Bu saatten sonra vazgeçemezsiniz" yanıtını aldığını öne sürdü.Epilasyonunun ardından eve giden Doğru, vücudunda oluşan acıya dayanamayıp, doktora gitti. Doktor epilasyon sırasında vücudunun yandığı, yanık izlerinin kalıcı olma ihtimalinin bulunduğu belirtti. Bunun üzerine Sibel Doğan, güzellik merkezinden şikayetçi olup, maddi ve manevi 10 bin TL'lik tazminat davası açtı.DALGA GEÇTİLERLazer epilasyon seansı sonrasında acılarının dinmediğini ve kollarında, bacaklarında, bel, göbek bölgesinde yanıklar meydana geldiğini belirten Sibel Doğru, "Daha sonra güzellik merkezine gidip yanıkların oluştuğunu söylediğimde rahat olmam gerektiği, herkeste böyle olabildiği söylenerek bana birkaç krem verildi. İşletme sahibiyle görüştüğümde, 'Beğenmiyorsanız paranızı alıp gidersiniz' dedi. Ben de rapor alarak şikayetçi oldum. Vücudumda hala yanma acıları hissediyorum. Doktorum ise izlerin kalıcı olma ihtimalini söyledi. İzlerin kalıcı hale gelmemesi için de ilaçlar kullanıyorum. Daha önce aynı aletle epilasyon yaptırmıştım ama böyle olmamıştı. Muhtemelen tecrübesizlik nedeniyle bu hale geldim. Maddi manevi 10 bin TL tazminat davası açtım. 'Daha iyi işlenmiş oldu, daha iyi sonuçlar alırsınız' diye dalga geçtiler" diye konuştu.- Adana