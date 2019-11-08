Lazer teknolojiyle çözülen yorgun mermi cinayetine müebbet istemi

BURSA'da, çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün sırtına isabet edip ölümüne, Eren Barış Yüksel'in de yaralanmasına neden olan mermilerin çıktığı tabancayı ateşlediği lazer teknolojisi ile tespit edilen Ozan Keskin hakkında 'kasten adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Keskin'in tabancayı, bir arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra balkona çıkıp, havaya doğru ateşlediği ortaya çıktı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde geçen haziran ayında meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde oturarak, eşi ve oğlunu bekleyen Milayim Hastürk'ün (47), sırtına mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in (17) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşu ile aynı çaptaki 2 merminin de belli mesafeden sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. 300 şüpheliyi sorgulayan, 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre mesafedeki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin'e ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'TABANCALAR BENİM AMA ATEŞ ETMEDİM'

Ozan Keskin, ifadesinde ele geçirilen tabanca ve fişeklerin kendisine ait olduğunu ancak tabancalarla ateş etmediğini savundu. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulanlardan Keskin'in kız arkadaşı Sevcan Ç., "Olay günü Ozan'a bir telefon geldi. Telefon sonrası Ozan ağlamaya başladı. Daha sonra yüzünü yıkamaya gitti. Ozan lavabodan gelirken elinde siyah renkli bir silah vardı. Cama doğru yönelerek havaya doğru 3-4 el ateş etti. Evin önünde yunus polislerini görünce, Ozan dışarıya çıkıp, görüştü ve içeriye girdi" dedi. Arkadaşı Uğur E. de "Mutfakta bulunduğum sırada, saat 14.00-14.30 civarında Ozan'ın kız arkadaşı yanıma gelerek, Ozan'ın ağlamaklı olarak arkadaşının öldüğünü söylediğini, ardından da balkona çıkarak tabancayla ateş ettiğini söyledi" şeklinde konuştu.

VEFAT EDEN ARKADAŞININ HÜZNÜYLE BALKONDAN 5 EL ATEŞ ETMİŞ

Bursa Cumhuriyet Savcısı Ergün Gündüz tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ozan Keskin'in, kız arkadaşıyla oturduğu sırada bir arkadaşının vefat ettiğini öğrendiği bunun üzerine de Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi'ndeki evinin balkonundan havaya doğru 5 el ateş ettiği anlatılan iddianamede, "Namlunun uçundan çıkan mermilerden biri çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'e diğeri de Atatürk Caddesinde yürüyen Eren Barış Yüksel'e isabet etti. Polis ekibi tarafından Ozan Keskin'in motosikletinden ele geçirilen tabancasından atılan ve ölen Hastürk ile yaralı Yüksel'den alınan mermilerin 9 mm çapında olması tespit edildi" denildi

İddianamede tutuklu Ozan Keskin hakkında Milayim Hastürk'ü öldürmek suçundan müebbet, Eren Barış Yüksel'i yaralamak suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.