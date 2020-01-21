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Lazio Başkanı, kulübe gelen cezayı taraftarlarına fatura etti

İtalya Serie A takımlarından Lazio'da başkan Claudio Lotito, UEFA'nın ırkçılık ve ayrımcılık talimatlarına aykırı tribün olayları nedeniyle kulübe kestiği 50 bin euroluk para cezasını, sorumlu taraftarlara fatura etti.

21.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:47

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, bu sezon UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele ederek, elenen , 3 Ekim'de Fransa temsilcisi Rennes ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta, taraftarının neden olduğu olaylar sebebiyle UEFA'dan ceza aldı.

UEFA, bazı Lazio taraftarlarının maç sırasında, 'nın faşist döneminde kullanılan ve bugün ırkçı-ayrımcı simge olarak kabul edilen "Roma selamı" yapması nedeniyle mavi-beyazlı kulübe 50 bin avroluk para cezası kesti. Cezanın ödemesi konusunda ise kulüp başkanı Lotito, ilginç bir uygulamaya gitti.

FATURAYI TARAFTARA YÖNLENDİRDİ

Lotito, "Roma selamı" vererek söz konusu cezayı aldıran taraftarlara, "UEFA organlarının ve polisin yaptığı güvenlik kameraları incelemeleri ve detaylı araştırmaları sonucunda, kulübün aldığı 50 bin euroluk para cezasında sorumluluğunuz olduğu ortaya çıktı. Bu hususta tazminatın ödenmesine yönelik, sizi kulüple iletişime geçmeye davet ediyoruz." ifadelerinin yazılı olduğu bir bir mektup göndererek, cezayı ödeme çağrısı yaptı.

KİŞİ BAŞI 3 BİN EURO ÖDENMESİ İSTENDİ

Mektubun 16 taraftara gönderildiği ve taraftarların kişi başı 3 bin euro civarında bir meblağ ödemeye davet edildiği haberde yer aldı.

Kulübün ceza almasına yol açan taraftarlarına yönelik yaptırımlarının bununla sınırla kalmadığı ve bu taraftarlara 3 maç tribünden men cezası da verildiği ifade edilirken, gazetede "Örnek bir ceza" yorumu yapıldı.

Lazio Başkanı, kulübe gelen cezayı taraftarlarına fatura etti

İtalya, Lazio, Spor

Kaynak: AA


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FIRAT:çok iyi karar tebrikler.
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