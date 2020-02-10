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Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı

İtalyan basını, Lazio'nun, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i transfer etmek istediğini yazdı.

10.02.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:23

'nin parlayan yıldızı Vedat Muriç, 'nun transfer listesine girdi. Calciomercato'da yer alan haberde, Kosovalı forvet için taliplerin arttığı kaydedildi. Serie A'da zirve yarışı veren Lazio'nun gelecek sezon için de transfer çalışması yaptığı ve Muriç'i istediği bildirildi. Haberin detayında, 25 yaşındaki oyuncunun toplamda 35 milyon euroluk bir değere sahip olduğu aktarıldı.

PREMİER LİG'DEN DE İSTİYORLAR

Muriç için en ciddi handikapın ise İngiltere Premier Lig kulüplerinin takipte olduğu vurgulandı. Özellikle Şampiyonlar Ligi için Lazio'nun kadro takviyesi aradığı ve Muriç'i ciddi anlamda göz önünde tuttuğu savunuldu.

(Skorer)

Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı

Vedat Muriç, Fenerbahçe, Lazio, Spor


HABER YORUMLARI (10)
SAMSUN:çöppppp
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ALİ:geçen yılın gol kıralı olmuş futbolcu bu yıl gole hasret kaldı ersun hocanın biraz düşünmesi lazım neden bu kadar etkisiz kalıyor fener bahcenin bu oyun anlayışı ile bu futbolcu gol atamaz top almak için orta sahaya kadar gelen bir golcü nasıl gol atsın bu gidişle ersun hocanın elinde vasatın altında kalacak geçen yıl sergenin elindeki ozana bakın birde ersun hocanın oynattığı bu yıl ozana bakın yakında ozan da eski ozan Vedat vasatın altında bir topçu olarak elde kalacak yönetim bir care bulmal
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GENÇ FENERLİ:35 milyona bedavaya gider,en az 50 milyon almalıyız,paraya para dememeliyiz,herkes bizi kıskanmalı ve keşke benim olsa demeli vuhahaaaaaaa
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MERİÇ:sörloth gol kralı adamı 10mye yükselemedi ama vedat 35 hemiii avrupalıda yer sizin bu şişirmelerinizi
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XD:haaland 20m vedat 35m
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SAZAN SARMALI....:FB DEN BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAYAMAZ .ZATEN FB POSASINI ÇIKARMADAN BAŞKA TAKIMA SATMAZZZ.
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PEKİ:biraz da şurama ağla biraz da burama ağla
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ADAM GİBİ ADAM:35 Milyon doları versinler, fener posasını bağını bahçesini de yanında verir . TL ile karıştırma Dolar bu !
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TİPPPP:bu adam gotik godzilla mı yoksa hannibal mi hep böyle poz veriyor?
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ORCN1907:git abi 20 verseler şükür...
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