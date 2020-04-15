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Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor

Lazio, Tottenham'ın da çok istediği Kosovalı forvet Vedat Muriqi için gözünü kararttı. İtalyan basını, hayatın normale dönmesi sonrası sportif direktör Igli Tare'nin, 20 milyon euroluk teklifle İstanbul'a geleceğini yazdı.

15.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:39

Bu sezonun ne zaman biteceği bile belirsiz. Ancak Vedat Muriqi, için şimdiden yarış kızıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, Arnavut kökenli Muriqi'in, kültürel bağlar nedeniyle İtalya'ya sıcak baktığını söyledi. İngiliz basını ise Mourinho'nun çok istediği 25 yaşındaki oyuncu için Tottenham 'ın cazip bir teklif yapacağını yazdı. Ancak Lazio 'nun Vedat Muriqi'i kaptırmaya hiç niyeti yok.

TARE EN BÜYÜK KOZ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre mavi-beyazlılar, salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte transfer avına çıkacak. Buna göre sportif direktör Igli Tare'nin ilk durağı İstanbul olacak. Haberlerde, pazarlık konusunda uzman olan ve Doğu Avrupa ile Türkiye pazarını yakından tanıyan Arnavut sportif direktör, Lazio'nun en büyük kozu olacak.

TALEP 25 MİLYON EURO

Igli Tare'nin, Fenerbahçe ile yapacağı görüşmede masaya 20 milyon euroluk teklifle oturacağı öne sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi'nin Muriqi için bonservis talebi 25 milyon euro. Tottenham'ın da resmi teklifte bulunmasıyla birlikte yıldız futbolcuyu isteyen takımların bu rakama çıkması bekleniyor.

(Fanatik)

Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul’a geliyor
Etiketler: Tottenham, İstanbul, Lazio, Spor
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Yorumlar (2)
AT YALANI................:YAV HE HE
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SERDAR:lazio lu yöneticilerin haberi yoktur belki söyleyiverin istanbul''a gelemezler. :)
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