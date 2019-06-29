29.06.2019 17:37
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Lazio, Yunus Akgün için 3 milyon euroyu gözden çıkardı

İtalya Ligi ekiplerinden Lazio, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray 'ın altyapısından çıkan ve geçtiğimiz yıl forma şansı bulan genç yıldız oyuncu Yunus Akgün 'e İtalya 'nın köklü kulüplerinden Lazio talip oldu. İtalyan kulübü, Yunus için 3 milyon euroyu gözden çıkardı. Ocak ayında Ozan Kabak 'ı Stuttgart'a 11 milyon euroya gönderen Galatasaray 'da altyapıdan yetişen bir başka isim Yunus Akgün için talipler gelmeye devam ediyor.

LAZIO TRANSFER ETMEYE HAZIR

Ocak ayında Belçika ekibi Anderlecht 'in ilgisini üzerine çeken Yunus Akgün , şimdi de Serie A ekiplerinden Lazio 'nun yakın markajına girdi. Calciomercato'da yer alan habere göre; Lazio , 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

İtalyan ekibi, genç futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon Euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun adı İtalyan ekibiyle daha önce de anılıyordu. Geride kalan sezonda Galatasaray A Takım formasını 20 resmi maçta terleten Yunus Akgün, 5 gol atıp 3 asist yaptı.

( Fotomaç )

Lazio, Yunus Akgün için 3 milyon euroyu gözden çıkardı
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