Lazkiye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin liman şehri Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:40
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin 2 kilometre derinlikte olduğu ve Lazkiye'nin 34 kilometre kuzeyinde sabah 01.37'de meydana geldiği duyuruldu. EMSC, Şam yakınlarında gece saatlerinde 3.3 büyüklünde bir deprem meydana geldiğini de belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA