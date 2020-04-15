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Lazkiye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin liman şehri Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:42
Lazkiye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Suriye 'nin liman şehri Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin 2 kilometre derinlikte olduğu ve Lazkiye'nin 34 kilometre kuzeyinde sabah 01.37'de meydana geldiği duyuruldu. EMSC, Şam yakınlarında gece saatlerinde 3.3 büyüklünde bir deprem meydana geldiğini de belirtti. - ŞAM

Kaynak: İHA

Etiketler: Lazkiye, Suriye, Deprem, Güncel
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