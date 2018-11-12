Lazkiye'den Gelen Teröristlerin Yargılandığı Dava

Suriye
'nin Lazkiye
kentinden gemiyle Muğla
'nın Seydikemer
ilçesine geldikleri belirlenen PKK
'lı teröristlere yönelik operasyonlar sonucu yakalanan 11'i tutuklu 15 sanığın yargılaması sürüyor.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları ve tercümanlar katıldı.
Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, bir yılı aşkındır cezaevinde kaldıklarını belirterek tahliyelerini talep etti.
Tutuklu sanık Ekrem Altay
, susma hakkını kullanırken, Serbest Şenlik, Veysi Şenlik ve Velat Aşan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için mahkemeye talepte bulundu.
Duruşma savcısı Ali Cenk
Düzgün, mütalaasında, örgütün Ege
ve Akdeniz
açılımına dair program planlayan Suvar Derviş ve "Mervan" kod adlı Ulaş Arslan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına haklarında soruşturma bulunup bulunmadığına dair yazı yazılmasını, sanıkların söz konusu suçu işlediklerine dair somut deliller ve tanık ifadeleri bulunduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Mahkeme, Van
ve Elazığ
'daki tanıklar ile gizli tanık Şelale'nin dinlenmesi, eksik evrakın tamamlanması, pasaportların incelenmesi için duruşmayı 28 Ocak'a erteledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim
2017'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz
ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca ölmüştü. Kaçan Serbest Şenlik, 17 Ekim'de Dalaman
ilçesinde akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.
Seydikemer,Muğla,Lazkiye
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:30