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LCD Dönemi Sona mı Eriyor? Samsung'dan Önemli Karar

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, LCD üretimine dair önemli bir karar aldı. LCD üretimini sonlandıracağını duyuran şirket, üretimin ne zaman durdurulacağı da dahil olmak üzere konu hakkında önemli detaylar verdi.

31.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:49
LCD Dönemi Sona mı Eriyor? Samsung'dan Önemli Karar
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung , LCD üretimine dair önemli bir karar aldı. LCD üretimini sonlandıracağını duyuran şirket, üretimin ne zaman durdurulacağı da dahil olmak üzere konu hakkında önemli detaylar verdi.

Günümüzde artık LCD teknolojisinin dönemin biraz gerisinde kalmaya başladığını ve bunun yerine daha yeni bir teknoloji olan OLED teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığına şahit oluyoruz. Buna paralel olarak da birçok teknolojik cihazda OLED ekran panelleri yer almaya başladı.

Şimdiye kadar hem LCD hem de OLED panel üretimine devam eden Samsung, artık LCD'lerden QD-OLED panellere geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu nedenle şirket, Çin ve Güney Kore'deki LCD üretimini sonlandıracağını duyurdu.

2020'den Sonra LCD Üretmeyecek

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre Samsung, Çin ve Güney Kore'deki LCD üretimini 2020'nin sonunda sonlandıracak. Şirketten konu hakkında yapılan açıklamada, daha önce alınan LCD siparişlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı ve yıl sonuna kadar bu siparişlerin teslim edileceği bilgisi paylaşıldı.

Aslında Samsung, bu yönde bir karar alabileceğinin sinyallerini geçtiğimiz yıl vermişti. Şirket, ayda 250 bin LCD panel üretimi yapan Güney Kore'deki tesisinde 90 bin kapasiteli bir LCD üretim hattını kapatmıştı. Samsung'un, Asan'da yer alan LCD üretim tesisini önümüzdeki dönemlerde QD-OLED üretimi yapan bir tesise dönüştürmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Samsung, Teknoloji
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