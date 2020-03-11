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LDU, São Paulo Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Brezilya ekiplerinden Liga Deportivo Universitaria, Copa Libertadores'te karşılaşacağı São Paulo maçının hazırlıklarına devam ediyor.

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Brezilya ekiplerinden Liga Deportivo Universitaria, Copa Libertadores'te karşılaşacağı São Paulo maçının hazırlıklarına devam ediyor. LDU, São Paulo Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Deportivo La Coruna, Brezilya, Spor

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