LDU, Sao Paulo Maçı İçin Brezilya'ya Gitti
Copa Libertadores'te Sao Paulo ile karşılacak LDU, maç için Brezilya'ya gitti.LDU'nun Brezilya yolcuğunun perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Copa Libertadores'te Sao Paulo ile karşılacak LDU, maç için Brezilya 'ya gitti.LDU'nun Brezilya yolcuğunun perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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