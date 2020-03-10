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LDU, Sao Paulo Maçı İçin Brezilya'ya Gitti

Copa Libertadores'te Sao Paulo ile karşılacak LDU, maç için Brezilya'ya gitti.LDU'nun Brezilya yolcuğunun perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Copa Libertadores'te Sao Paulo ile karşılacak LDU, maç için Brezilya 'ya gitti.LDU'nun Brezilya yolcuğunun perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik. LDU, Sao Paulo Maçı İçin Brezilya'ya Gitti

Kaynak: Dugout

Etiketler : Sao Paulo, Brezilya, Spor
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