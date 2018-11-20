Le Cordon Bleu'de Tatlı Hafta Tamamlandı

20 Kasım 2018 Salı 11:12



20 Kasım 2018 Salı 11:12

Dünyanın en büyük mutfak okulları networkü Le Cordon Bleu; büyülü dünyasının kapılarını Le Cordon Bleu'de Tatlı Hafta etkinliği ile gastronomi tutkunlarına açtı.Özyeğin Üniversitesi çatısı altında bulunan ve dünyanın en prestijli mutfak sanatları okullarından biri kabul edilen Le Cordon Bleu-İstanbul, gastronominin gelişmesinde kaliteli eğitim ve bilimsel yaklaşımın yanı sıra, gerçekleştirdiği etkinliklerle de ilham vermeye devam ediyor. İlk kez bu sene düzenlenen 'Le Cordon Bleu'de Tatlı Hafta' etkinliğinde gastronomi ve mutfak sanatları tutkunları keyifli ve tatlı programlar için bir araya geldi.'Le Cordon Bleu'de Tatlı Hafta'nın ilk etkinliği, Le Cordon Bleu Master Şefi Christophe Bidault'nun pastacılık sırlarını öğrenmek isteyenlerle buluştuğu 'Kara Orman Pastası Yapımı Demo Dersi' oldu. Katılımcılar, pastacılık öğrencilerinin dersine girerek, pasta yapımının püf noktalarını öğrenmenin yanı sıra, Le Cordon Bleu'de öğrenci olmayı da deneyimlediler. Etkinlik kapsamında Le Cordon Bleu İstanbul, ünlü Hintli Pasta Şefi Neha Lakhani'yi 'Mükemmellik Merkezi'nde ağırladı. Ottawa Le Cordon Bleu'den mezun olan Şef Neha Fransız mutfak teknikleri ile geleneksel Hint tatları hazırlamanın inceliklerini paylaştı. Fransız mutfağı teknikleri ile farklı kültürlerin sentezlenmesi konusu konuşulduktan ve Gastro Show'dan sonra Şef Neha Lakhani'nin hazırladığı özel ve füzyon lezzet kahwa soslu panna cotta kashmiri tatlısı tadıldı ve bu farklı ürün, konuklar tarafından beğeni ile karşılandı.Gastro Show Hindistan Baş Konsolosu Purnojyoti Mukherjee'nin ailesi ve özel kalemi Tevfik Uygur'un katılımı ile gerçekleşti.Tatlı Haftanın üçüncü etkinliği Le Cordon Bleu İstanbul Üstün Seviye Pastacılık öğrencilerinin bitirme projeleri için hazırladıkları büfe oldu. Öğrencilerin eğitmen şefleri ile beraber Le Cordon Bleu Pastacılık Büfesi için hazırladıkları Fransız pastacılığının teknik ve lezzetlerini yansıtan, birbirinden leziz ve renkli otuzdan fazla tatlı ve pasta çeşidini içeren görkemli büfe hem göze hem damaklara ziyafet yaşattı. Öğrenciler misafirlerden tam not aldılar.Le Cordon Bleu'de Tatlı Hafta, hafta sonu gerçekleştirilen ve katılımcıların Le Cordon Bleu Master Şefi ile beraber mutfağa girerek modern dokunuşlu çeşitli ekler ve Paris-Brest hazırlama tekniklerinin detayları ile öğrendikleri ve şef eşliğinde kendi eklerlerini hazırladıkları Le Cordon Bleu Ekler Atölyesi ile son buldu. Günün bitişinde katılımcıların ürettiği tatlar günün yorgunluğunu tatlı bir son ile unutturdu.Etkinliklere medyanın gastronomi ve gurme yazarları yanı sıra, gastronomi takipçisi olan ünlü isimler ve sektörün önemli temsilcileri katıldı. - İSTANBUL