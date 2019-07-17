17.07.2019 16:54
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Le Daim Filmi

Le Daim Filmi

Le Daim filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Le Daim filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Le Daim, geyik derisinden yapılan ceketi takıntı haline getiren 40’lı yaşlardaki bir adamın suça bulaşma hikayesini konu ediyor.


Yönetmen: Quentin Dupieux
Senaryo: Quentin Dupieux
Oyuncular: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier, Laurent Nicolas, Marie Bunel, Pierre Gommé, Caroline Piette, Stéphane Jobert, Géraldine Schitter, Panayotis Pascot, Youssef Hajdi , Simon Thomas, Tom Hudson, Maryne Cayon, Thomas Blanchard, Rio Vega, Maxim Driesen, Jérôme Menard, David Sztanke, Julia Faure, Franck Lebreton, Ayouba Ali, Bruno Mary
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Le Daim
Yapımcı Firma: Atelier de Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 77 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 25.10.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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