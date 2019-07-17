Le Daim Filmi

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Le Daim, geyik derisinden yapılan ceketi takıntı haline getiren 40’lı yaşlardaki bir adamın suça bulaşma hikayesini konu ediyor.Quentin DupieuxQuentin DupieuxJean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier, Laurent Nicolas, Marie Bunel, Pierre Gommé, Caroline Piette, Stéphane Jobert, Géraldine Schitter, Panayotis Pascot, Youssef Hajdi , Simon Thomas, Tom Hudson, Maryne Cayon, Thomas Blanchard, Rio Vega, Maxim Driesen, Jérôme Menard, David Sztanke, Julia Faure, Franck Lebreton, Ayouba Ali, Bruno MaryKomediLe DaimAtelier de Production2019FransaFransızca77 dk.Başka Sinema25.10.2019