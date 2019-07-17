Le Daim Filmi

Le Daim, geyik derisinden yapılan ceketi takıntı haline getiren 40’lı yaşlardaki bir adamın suça bulaşma hikayesini konu ediyor. Yönetmen:
Quentin Dupieux Senaryo:
Quentin Dupieux Oyuncular:
Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Coralie Russier, Laurent Nicolas, Marie Bunel, Pierre Gommé, Caroline Piette, Stéphane Jobert, Géraldine Schitter, Panayotis Pascot, Youssef Hajdi , Simon Thomas, Tom Hudson, Maryne Cayon, Thomas Blanchard, Rio Vega, Maxim Driesen, Jérôme Menard, David Sztanke, Julia Faure, Franck Lebreton, Ayouba Ali, Bruno MaryFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Le DaimYapımcı Firma:
Atelier de ProductionYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
77 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
25.10.2019Le Daim Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.