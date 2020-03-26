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Le Franc Filmi

Le Franc filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Le Franc filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:57
Le Franc Filmi
Djibril Diop Mambéty'nin yazıp yönettiği komedi film inin başrollerinde Dieye Ma, Aminata Fall ve Demba Bâ yer alıyor.


Yönetmen : Djibril Diop Mambéty
Senaryo: Djibril Diop Mambéty
Oyuncular: Dieye Ma, Aminata Fall, Demba Bâ
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Le Franc
Yapımcı Firma: Waka Films
Yapım Yılı: 1994
Yapım Ülkesi: Senegal , İsviçre , Fransa
Orijinal Dili: Wolofça
Filmin Süresi: 46 dk.
Dağıtıcı Firma: Waka Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Yönetmen, İsviçre, Senegal, Sinema

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