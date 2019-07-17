17.07.2019 16:53
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Le Maire: Libra güçlü kurallar olmadan kabul edilemez

Le Maire: Libra güçlü kurallar olmadan kabul edilemez

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın "güçlü kurallar" olmadan kabul edilemeyeceği uyarısı yaptı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın "güçlü kurallar" olmadan kabul edilemeyeceği uyarısı yaptı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da toplanan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada (G7) maliye bakanları toplantısı öncesi CNBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bunun öncelikle bir bağımsızlık meselesi olduğunu düşünüyorum. ABD, Fransa, Almanya, İtalya gibi bağımsız ülkelerin dolar ve euro gibi kendi bağımsız para birimleri var ve bu para birimleri oldukça sıkı ve güçlü kurallara bağlı. Diğer para birimleriyle aynı güce sahip fakat aynı kurallara, aynı sorumluluklara ve aynı zorunluluklara uymayan yeni bir para birimini kabul edemeyiz.
"Bunun yanında ayrıca kara para aklama ve terör finansmanına yönelik endişeler de var. Aynı zorunluluklara uymayan yeni bir para birimini nasıl kabul edebiliriz ki?"
Le Maire, bakanların gündemindeki öncelikli konulardan birinin Libra projesinin ortaya çıkardığı risklerin kontrol altına alınması olacağını söyledi. İtalya'da yayınlanan Corriede della Sera gazetesine yaptığı açıklamada Le Maire, "G7 bu konuda oldukça uyanık, tetikte olacak. Libra, vergilendirme, yeşil finansman ve gelir adaleti ile birlikte öncelikli konular arasında yer olacak" dedi.
G7 maliye bakanları bugün ve yarın Fransa'nın Chantilly Satosu'nda bir araya geliyorlar.


Kaynak: DHA
Bruno Le Maire, Facebook, Fransa, Ekonomi

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