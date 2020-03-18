Menü
Haberler››Spor››Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi - Spor

Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi

Bu yıl 88. kez düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

18.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:26
Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi
Bu yıl 88. kez düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takviminde yer alan en eski organizasyon olma özelliğini taşıyan yarışın tarihi, artan sağlık endişeleri yüzünden değiştirildi.
Fransa'nın Le Mans kentinin ev sahipliğinde 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan yarış, 19-20 Eylül tarihlerine alındı.
Öte yandan FIA, ilk 4 ayağın ertelendiği 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini yeniden oluşturmak için de ilk adımı attı.
Formula 1'de her yıl geleneksel olarak ağustos ayında verilen 4 haftalık aranın, 2020'de mart-nisan aylarında yapılacağı açıklandı. Takımların, tatil boyunca her zamankinden farklı olarak fabrikalarını 2 yerine 3 hafta boyunca kapatacağı da ifade edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Le Mans, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Spor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Spor
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Spor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Spor
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading