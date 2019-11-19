Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi

Karaköy'de 11 Kasım günün ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e Suriye İdlib'li olduğu öğrenilen Nihad Sarmini isimli kişiden 2. kargo geldi.

Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak'ta ofisinin önünde 11 Kasım günü sabaha karşı 05.30 sıralarında ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Le Mesurier'in ölümü sonrası evin kapısı mühürlenmiş, polis ekipleri ev ve çevresinde detaylı inceleme yapmıştı.

AYNI İSİMLE İKİNCİ KEZ KARGO GELDİ

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir gün sonra 12 Kasım günü öğle saatlerinde Le Mesurier'in ofisine bir kargo paketi gelmiş, evin kapısı mühürlü olduğu için kargo görevlisi paketi geri götürmüştü. Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini ismi yer alırken, Sarmini'nin Suriye İdlib'li olduğu öğrenilmişti. Sosyal medya hesabından Le Mesurier'in ölümü sonrası "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda, 'daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz!' derdi. Huzur içinde yatsın" paylaşımı yapan Nihad Sarmini adına ofise bugün bir kez daha kargo paketi geldi. Saat 15.00 sıralarında kargo paketini getiren görevli önce ofisin zilini çaldı. Kapının mühürlü olduğunu gören görevli kargo paketini geri götürdü. Kargonun Nihad Sarmini adına 10 Kasım 2019 günü sipariş edildiği görüldü.

JAMES LE MESURİER KİMDİR?

Suriye'de acil yardım çalışmaları yürüten ancak Şam yönetimine karşı siyasi propaganda yaptığı yönünde eleştiriler alan grubuna destek veren Mayday Rescue Vakfı'nı da kuran İngiltere vatandaşı James Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'daki evinin yakınında ölü bulunmuştu.

James Le Mesurier'in cenazesinin 13 Kasım'da İngiltere'ye gönderildiğine dair haberler medyada yer almıştı.

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Chirsitan Winber'in de olayla ilgili ifadesi alındı. Poliste yapılan sorgusunda Winber'e, evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular soruldu. Winber'e yurt dışında çıkış yasağı kondu.

Polisin en başta intihar olarak değerlendirdiği ölümün nedeninin aydınlatılması için Le Mesurier'in psikolojik sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da inceleniyor.

Le Mesurier, 2014 yılında amacını "çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi" olarak tanımlayan Mayday Rescue Vakfı'nı kurdu. Vakıf, Lübnan ve Mogadişu'da bazı projeler geliştirmekle birlikte asıl olarak Suriye'yle ilgili faaliyet yürüttü.

Vakfın Suriye projeleri için 2015'te İstanbul'da bir ofis kurdu. Le Mesurier, Mayday Rescue Vakfı'nın başkanlığını yürütmeye devam ediyordu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "Suriye'deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili yaptığı hizmetlerden ötürü" Le Mesurier'ye 2016 yılında şövalyelik unvanı verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova geçen hafta, Le Mesurier'nin eski bir MI6 (İngiliz Gizli İstihbarat Servisi-SIS) ajanı olduğunu, yıllarca Balkanlar ve Orta Doğu'da görev yaptığını iddia etti.

Zakharova, Le Mesurier'nin Kosova'da görev yaptığı dönemde "terör örgütleriyle" bağlantısının olduğunun bildirildiğini de öne sürmüştü.

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