League of Legends'ın Yeni Şampiyonu: Elementlerin İmparatoriçesi: Qiyana

Kaynak: WebTekno

Geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra ön gösterimi yapılan yeni şampiyon Qiyana'nın silahını ustaca kullanması, League of Legends oyuncuları arasında büyük merak uyandırmıştı. Elementlerin İmparatoriçesi unvanına sahip olan Qiyana'nın yetenekleri ve diğer tüm detayları ise dün açığa kavuştu.Pasif: İmparatoriçenin HakkıElementlerin İmparatoriçesi: Qiyana'nın rakip şampiyona yapacağı ilk saldırısı veya yeteneği ek hasar veriyor. Qiyana farklı başka bir elementin gücünü kullandığında ise Pasif'in bekleme süresi sıfırlanıyor.Q: Ixtal BıçağıQiyana'nın silahı önündeki alanı biçerek alandaki düşman ve yaratıklara (ilk çarpana daha çok) hasar veriyor. Qiyana W: Diyarın Hâkimi yeteneğini kullandığında Q: Ixtal Bıçağı'nın bekleme süresi sıfırlanır. Silahı bir elementi kullanıyorsa Qiyana'nın silahı bir mermi gibi ileri savrularak patlar ve bazı etkiler bırakır.Nehir: Bu element aktifken Qiyana'nın silahı düşmana isabet ederse düşman yerine sabitlenir.Duvar: Bu element aktifken Qiyana'nın silahı eksik cana göre daha fazla hasar verir.Çalı: Bu element aktifken Qiyana'nın silahı arkasında hareket hızı ve gizlenme özellikleri kazandıran bir alan bırakır.W: Diyarın HâkimiQiyana; Nehir'i, Duvar'ı veya Çalı'yı hedef alıp ileri atılabilir. Bu sayede silahını seçtiği element ile güçlendirir. Qiyana silahını bir element ile güçlendirdiğinde Saldırı Hızı kazanırken saldırıları ve yetenekleri ek hasar verir. Aynı zamanda Qiyana, seçtiği elemente yakın bir şekilde saldırı dışında hareket ederken ek hareket hızı kazanır.E: CüretQiyana menzili içindeki bir düşmanın üzerine atılır ve fiziksel hasar verir.R: Toprağın ÖfkesiQiyana Ulti yeteneği R: Toprağın Öfkesi ile bir şok dalgası oluşturur ve rakipleri geri savurur. Şok dalgasının değdiği Nehir, Duvar ve Çalı patlar ve düşmanlara fiziksel hasar vermenin yanında onları bir süre sersemletir. Menzilli şampiyonların sersemleme süresi daha kısa olur.2012 yılında oyuna eklenen Gölgelerin Efendisi: Zed şampiyonundan sonra oyuna eklenecek ilk 'koridorda yalnız (solo lane) başına suikastçı' olacak olan Elementlerin İmparatoriçesi: Qiyana, Ixtal ismi verilen ve League of Legends dünyasına yeni eklenen bir diyardan geliyor.9.13 Yaması ile oyuna eklenecek olan yeni şampiyon Qiyana için League of Legends tarafında yamanın ne zaman yayınlanacağına dair her ne kadar bir tarih verilmese de bunun çok uzun süreceğini düşünmüyoruz zira oyuncular Qiyana'yı denemek ve Sihirdar Vadisi'nde galip gelmek için can atıyorlar.