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LeBron, bir maçta hem Jordan’ı geçti hem Shaq’ın rekoruna ortak oldu!

Anthony Davis’in sakatlık nedeniyle oynayamaması, Los Angeles Lakers için çok büyük bir sorun değil gibi duruyor.

12.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:15LeBron, bir maçta hem Jordan’ı geçti hem Shaq’ın rekoruna ortak oldu!

Anthony Davis’in sakatlık nedeniyle oynayamaması, Los Angeles Lakers için çok büyük bir sorun değil gibi duruyor. En azından LeBron bu seviyedeyken... James, Dallas Mavericks karşısında hem hücumda hem de savunmadaki performansıyla galibiyetinin mimarıydı. 35 sayıyı 14/25 isabetle üreterek kariyerindeki 12197. isabetli basketi buldu ve bu alanda, 12192 isabeti bulunan Michael Jordan’ı geride bıraktı.

Sıralamanın ilk basamağında 15837 isabetle Kareem Abdul-Jabbar, ikinci basamağında 13528 isabetle Karl Malone ve üçüncü basamağında 12681 isabetle Wilt Chamberlain bulunuyor. Kral’ın Chamberlain’i geçmesi için 484 isabete daha ihtiyacı var.

Henüz 35 yaşında olan ve Lakers’la 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunan LeBron James, gerek NBA’in gerek Lakers’ın birçok rekorunu daha tarihe gömecek gibi gözüküyor.


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Kaynak: EuroSport.com

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