30 Kasım 2018, 11:43
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LeBron James'in Yıldızlaştığı Maçta Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı Devirdi

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 104-96 yendi.

Los Angeles Lakers, sahasında konuk ettiği Indiana Pacers'ı 104-96 mağlup etti. LeBron, 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte, Brandon Ingram 14, Josh Hart 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda ise Domantas Sabonis 20 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

CLİPPERS DOLU DİZGİN

Günün diğer mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda Sacramento Kings'i 133-121 mağlup etti. Son 10 maçındaki 9. galibiyetini elde eden Clippers'ta Tobias Harris 28, Montrezl Harrell 24 sayıyla oynadı. Sacramento Kings forması giyen Bogdan Bogdanovic, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Sacramento Kings,Indiana
30 Kasım 2018 Cuma 11:43



YORUMLAR (2)
NBA: adamda ne alkol var ne sigara ne kötü alışkanlık 34 yaşında dipçik gibi gibi be kendine iyi bakan sonucunu alıyo arkadaş helal olsun be
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JÜL SEZAR: en son cedi ile lebron aynı takımda ıdı. sonrası yok bende
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