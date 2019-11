LeBron James, NBA'de 33 bin sayı barajını geçen 4. oyuncu oldu

Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 114-110 mağlup ederek üst üste 9. toplamda 16. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 9 ribaund ve LeBron James 29 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile oynadı. LeBron, NBA tarihinde 33 bin sayı barajını geçen 4. basketbolcu oldu.



NBA'de normal sezon heyecanı 14 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 116-104 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı. Magic'te Evan Fournier 30 sayı, 4 ribaund, Jonathan Isaac 16 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 13. yenilgisi alan Cavaliers'ta ise milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Colin Sexton 20 sayı, 7 ribaund ve Tristan Thompson 13 sayı, 15 ribaund ile maçı tamamladı.



Ersanlı Milwaukee seriye bağladı



Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 111-102 yenerek üst üste 9. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Bucks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 13 sayı, 8 ribaund, 1 asistlik performans sergilerken, Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Ligdeki 14. yenilgisini alan Atlanta'da ise Jabari Parker'ın 33 sayı ve 14 ribaundluk performansı yetmedi.



Furkan'ın takımı Philadelphia evinde galip



Philadelphia 76ers, evinde karşı karşıya geldiği Sacramnto Kings'i 97-91 mağlup ederek bu sezonki 12. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı, 16 ribaund ile double-double yaparken, Furkan Korkmaz da 2 sayı, 2 ribaund, 1 asist ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 10. yenilgisini alan Kings'te ise Buddy Hield 22 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile mücadele etti.



Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı attı



Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 114-110 yenerek üst üste 9 toplamda 16. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 9 ribaund ve LeBron James 29 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. 12. mağlubiyetini alan Pelicans'ta ise Jrue Holiday 29 sayı ve 12 asist, Brandon Ingram 23 sayı ve 10 ribaund ile maçı tamamladı.



LeBron 33 bin sayı barajını aştı



Öte yandan Los Angeles Lakers'ta 29 sayı ile oynayan LeBron James, NBA tarihinde 33 bin sayı barajını aştı (33 bin 8). Yıldız basketbolcu en skorer 4. oyuncu konumunda bulunuyor. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve Kobe Bryant (33 bin 643) yer alıyor.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Indiana Pacers: 121 - Utah Jazz: 102



Cleveland Cavaliers: 104 - Orlando Magic: 116



Boston Celtics: 121 - Brooklyn Nets: 110



Philadelphia 76ers: 97 - Sacramento Kings: 91



Charlotte Hornets: 102 - Detroit Pistons: 101



Toronto Raptors: 126 - New York Knicks: 98



Memphis Grizzlies: 119 - Los Angeles Clippers: 121



Milwaukee Bucks: 111 - Atlanta Hawks: 102



Houston Rockets: 117 - Miami Heat: 108



San Antonio Spurs: 101 - Minnesota Timberwolves: 113



Phoenix Suns: 132 - Washington Wizards: 140



New Orleans Pelicans: 110 - Los Angeles Lakers: 114



Portland Trail Blazers: 136 - Oklahoma City Thunder: 119



Golden State Warriors: 104 - Chicago Bulls: 90 - İSTANBUL

Kaynak: İHA