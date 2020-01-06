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Lebron James'ten triple-double

NBA'de Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı 106-99'luk skorla mağlup etti.

06.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:54 Lebron James'ten triple-double
NBA'de Los Angeles Lakers, Pistons'ı 106-99'luk skorla mağlup etti. Mücadelede Lakers forması giyen Lebron James, 21 sayı, 14 ribaund ve 11 asistlik performans sergileyerek triple double yaptı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James, Detroit karşısında yeniden çift hanelere ulaştı. Birleşik Amerikalı basketbolcu, parkede kaldığı 35 dakikada, 21 sayı, 14 ribaund ve 11 asistlik performans ortaya koyarak, yeni bir triple-double'a imza atmış oldu. Los Angeles ekibinde en fazla sayı üreten basketbolcu 24 sayı ile Anthony Davis olurken, maçın en skorer ismi ise Detroit Pistons'tan attığı 28 sayı ile Derrick Rose oldu.

Cedili Cleveland kazanamadı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Minnesota Timberwolves 118-103'lük skorla kazanırken, milli oyuncu Cedi Osman da karşılaşmada 29 dakika süre aldı. Cedi mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performans ile tamamladı.

NBA'de oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

Miami Heat 122 - Portland Trail Blazers: 111

Cleveland Cavaliers: 103 - Minnesota Timberwolves: 118

Phoenix Suns: 114 - Memphis Grizzlies: 121

Los Angeles Lakers: 106 - Detroit Pistons: 99 - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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