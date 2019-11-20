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LeBron James triple double rekoru kırdı, Lakers evinde Oklahoma'yı yendi

NBA'de Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek ligde 12. galibiyetini aldı.

20.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:02LeBron James triple double rekoru kırdı, Lakers evinde Oklahoma'yı yendi
NBA'de Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek ligde 12. galibiyetini aldı. Lakers'da LeBron James 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asist ile oynayarak triple double yaptı. LeBron ayrıca NBA'deki tüm takımlara karşı triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 112-107 mağlup ederek galibiyet sayısını 12'ye çıkardı. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Lakers'da LeBron James 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asist ile oynayarak triple double yaparken, Anthony Davis 34 sayı, 7 ribaund ve Rajon Rondo 8 sayı, 10 asistle mücadele etti.

Ligde 9. mağlubiyetini alan Thunder'da ise Dennis Schröder 31 sayı, 4 ribaund ve Danilo Gallinari 25 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan LeBron James, NBA'deki tüm takımlara karşı triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Memphis Grizzlies: 95 - Golden State Warriors: 114

New Orleans Pelicans: 115 - Portland Trail Blazers: 104

Sacramento Kings: 120 - Phoenix Suns: 116

Los Angeles Lakers: 112 - Oklahoma City Thunder: 107 - İSTANBUL

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Lakers, Spor

Kaynak: İHA

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