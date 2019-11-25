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Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor!

Lecce, sezon başında alamadığı Burak Yılmaz'ın peşini bırakmıyor. İtalyan ekibi, milli oyuncu için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

25.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:39

Yaz ayı transfer döneminde tam 3 defa 'ın kapısını çalmasına karşın dönemin başkanı Fikret Orman tarafından bırakılmayan Burak Yılmaz, 'yi pişman etti.

İTALYA LİGİ'NDE 17. SIRADA YER ALIYOR

Hem milli takımda hem de Süper Lig'de oynadığı futbolla parmak ısırtan tecrübeli golcü Konyaspor karşısında yine klasını konuştururken, milli futbolcunun bazı sakatlık problemleri yaşamasına rağmen 7 maçta 3 gol 1 asistlik performansı İtalyanlara derin bir iç çektirdi. Serie A'da 10 puanla 17.sırada bulunan Lecce'de Lapadula haricinde Babacar, La Mantia ve Farias'ın sadece 1'er gol atması Sportif Direktör Meluso'ya Burak Yılmaz pişmanlığı yaşatırken, Serie A ekibinin Ocak ayında bir kez daha girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

SON SÖZ YÖNETİMDE

Fabio Liverani'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz'ın kendisine gelen tekliflere kapısını kapattığı bildirilirken, son sözün Beşiktaş yönetimi tarafından söyleneceği ifade edildi.

(Akşam)

Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor!

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Lecce, Spor


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