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Lecce'de forma numaraları belli oldu! Burak Yılmaz detayı dikkat çekti

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Lecce'de forma numaraları belli oldu. İtalyan temsilcisinde 17 numaralı forma kimseye verilmedi.

16.08.2019 13:41
Lecce'de forma numaraları belli oldu! Burak Yılmaz detayı dikkat çekti

Yaz transfer döneminde Burak Yılmaz'ı transfer etmek isteyen -ancak transferi resmiyete kavuşturamayan Lecce'de forma numaraları belli oldu.

FİKRET ORMAN'A MESAJ

Bu sezon kadrosuna tam 10 transfer yapan ve forvet hattına Lapadula haricinde iyi bir golcü takviyesi yapamayan sarı kırmızılı ekibin Burak Yılmaz ısrarının devam ettiği belirtilirken, Sportif Direktör Meluso'nun menajer Özkan Doğan aracılığıyla Başkan Fikret Orman'a mesaj gönderdiği öğrenildi.

17 NUMARA BOŞ BIRAKILDI

Akşam'da yer alan habere göre; 9 gün sonra transfer sezonu sona erecek olan İtalya'da, Lecce'nin Burak hamleleri devam edecek gibi gözükürken, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun da Serie A'da oynamak istediği ifade edildi. '17' numaralı formanın boş kalması kafalarda soru işareti bırakırken, Meluso'nun önümüzdeki günlerde yine İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.

İŞTE İTALYAN TEMSİLCİSİNİN FORMA NUMARALARI

2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 18 Pierno, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Kazanda, 28 Fiamozzi, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell ' Orc, 75 Felici, 77 Tachtsidis, 95 Bleve, 97 Chironi.

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Fikret Orman, Burak Yılmaz, Lecce, Spor

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ADINIZI YAZIN: büyük ihtimal satıldı burak lecce ye
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