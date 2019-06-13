13.06.2019 15:30
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Lecce ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın teklifi reddettiği ortaya çıktı

Lecce ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın İtalyan temsilcinin teklifini düşünmeden reddettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosunda en önemli oyunculardan biri olarak görülen Burak Yılmaz, yaşına rağmen performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.

BURAK YILMAZ TEKLİFİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Golcü oyuncuya son olarak İtalya Serie-A'ya yeni yükselen Lecce kulübünün dolaylı yoldan transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce'nin teklifinin yıllık 2,5 milyon Euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi ise transfer etmek için 1,5 yıl uğraştığı Burak Yılmaz'ı, reddedilemeyecek bir teklif gelmemesi halinde kesinlikle satmayı düşünmüyor.

Lecce ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın teklifi reddettiği ortaya çıktı

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Kaynak: DHA
İtalya Serie A, Beşiktaş, Lecce, Burak Yılmaz, Spor

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KÜREK TARTAK İŞLER:Osuruktan teyyare, selam söyle o yare.
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