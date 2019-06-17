17.06.2019 13:08
Haberler»Spor » Haber

Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor

Lecce

Serie A ekibi Lecce, Burak Yılmaz ile temasa geçmiş ancak golcü oyuncu ret cevabı vermişti. Olumsuz yanıta rağmen İtalyan ekibinin Burak Yılmaz ısrarı devam ediyor.

Beşiktaş için bir diğer transfer iddiası da İtalyanlar tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta menajerler aracılığıyla Burak'la temasa geçen ancak ret cevabı alan Lecce, Burak konusunda ısrarcı olmayı sürdürüyor.

İTALYAN KULÜBÜ LECCE BURAK YILMAZ'DA ISRARCI

İtalyan kulübünün başkanı Saverio Sticchi Damiani verdiği son demeçte, Burak Yılmaz konusunda çok istekli olduklarını ve bu transferi sportif direktörlerinin yürüttüğünü açıkladı. Sticchi Damiani Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ertuğrul Ersoy'u da alacaklarını ifade ederken iki futbolcu da İtalyan gazetelerinin ilk sayfasında manşet olmaya devam ediyor.

Burak Yılmaz Lecce ile anlaştı iddiasıBurak Yılmaz Lecce ile anlaştı iddiası

Lecce ile anlaştığı iddia edilen Burak YılmazLecce ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın teklifi reddettiği ortaya çıktı

BeşiktaşBeşiktaş'ı şoke eden Cenk yanıtı: Fatih Terim ile yeniden çıkış yapabilir

GalatasarayGalatasaray'ın yeni sezon forması resmen açıklandı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Kaynak: DHA
Beşiktaş, Burak Yılmaz, Lecce, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:28 Serhat Göngör Türkiye'de yürüyüş şampiyonu oldu
13:27 Altay'ın gözü Başkent'te
13:25 Göztepe'nin Fernandes ısrarı
13:24 Isparta'daki Atlı Dayanıklılık Yarışları tamamlandı
13:22 Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ büyük başarı
13:13 Evkur Yeni Malatyaspor yeni transferlerini kampa yetiştirmek istiyor
13:08 Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor