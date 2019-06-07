07.06.2019 10:37
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Lecce, Ozan Tufan'a talip oldu

Lecce, Ozan Tufan

İtalya Serie A ekibi Lecce, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan için 3 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yeniden Serie A'ya yükselen Lecce'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

SON KARAR ERSUN YANAL'IN

Lecce'nin Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Ozan Tufan konusunda son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

Fenerbahçe, Lecce, Ozan Tufan, Spor

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