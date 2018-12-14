Led Işıkta Aktifleşen "Yeni Nesil Diş Macunu" Üretilecek

Gebze
Teknik Üniversitesince (GTÜ
), led ışıkta aktifleşerek ağızdaki tüm mikropları öldüren yeni nesil bir diş macunu üretileceği bildirildi.
GTÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Durmuş
'un yürütücüsü olduğu "Fototerapötik Antimikrobiyal Diş Macunu Geliştirilmesi" adlı projenin, KOSGEB tarafından "AR-GE ve İnovasyon Destek Programı" çerçevesinde desteklenmeye uygun bulunduğu belirtildi.
Projeyle dünyada örneğine rastlanmayan yeni nesil bir diş macununun, Türkiye
'de üretileceği vurgulanan açıklamada, GTÜ'de geliştirilecek olan diş macununun, led ışıkta aktifleşerek ağızdaki tüm mikropları öldüreceği kaydedildi.
Kurulacak olan şirket kapsamında, yeni nesil diş macunu geliştirilmesinin yanı sıra, özellikle ithal kimyasal maddelerin yurt içinde yerli ve milli olarak üretilmesi üzerine çalışmaların da yapılmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Proje kapsamında, Türkiye'de bulunmayan ve dünyada örneğine rastlanılmayan yeni bir diş macunu ve bu diş macununu aktifleştirebilecek üzerinde belli dalga boyunda ışık veren LED lamba bulunduran diş fırçasının geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilmek istenilen bu diş macunu, halihazırda kullanılmakta olan diş macunlarından farklı olarak bilinen klasik diş temizliğinin yanı sıra aynı zamanda diş fırçası üzerindeki ışık ile aktive edilerek diş fırçalama sırasında diş eti, diş minesi ve ağız içinde bulunan bakteri, virüs ve mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları temizleyerek, daha hijyenik diş ve ağız bakımını sağlayacak."
14 Aralık 2018 Cuma 11:14