Led Zeppelin Grubunun Solisti Yıllar Sonra İtiraf Etti: Orhan Gencebay'ın Ritim ve Alt Yapısını Kullandık

Led Zeppelin isimli İngiliz Rock grubu, Rolling Stone dergisi tarafından tartışmasız rock tarihinin en uzun soluklu grubu ilan edildi. Aynı zamanda Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen Led Zeppelin, Türk müziğine dair yaptığı itirafla çok konuşuldu.

ORHAN GENCEBAY'DAN İLHAM ALDILAR

Grup üyelerinden Jimmy Page, bir dergiye verdiği röportajda, Türk müziğinin altyapı ve ritmlerini incelediklerini ve edindikleri sonuçları kendi müziklerinde uyguladıklarını açıkladı. Jimmy Page, "Biz yıllarca bir Türk müzik adamının ritm, riff ve altyapılarını inceleyerek, bunları kendi müziğimizde kullandık, bunu da ilk defa buradan söylüyoruz. O Türk'ün adı da Orhan Gencebay'dır." itirafında bulundu.

ORHAN GENCEBAY DOĞRULADI

Arabesk müziğin öncülerinden kabul edilen Orhan Gencebay ise bu durumdan haberdar olduğuna dair bir açıklama yaparak, bir dönem jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka'da ve Okan Bayülgen'in sunduğu Kral Çıplak'ta doğruladı.

İLAH OLARAK İLAN ETTİLER

Orhan Gencebay ayrıca, grubun kendisini 'ilah' olarak ilan ettiğinden de bahsetti. Led Zeppelin grubunun, Orhan Gencebay'dan ilah olarak bahsettiği mevzusu ise Ohio Üniversitesi'nde bir tez için konuşan Jimmy Page'in kendisi tarafından da doğrulandı.