25.05.2019 13:50
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Leeds United, Michael Frey'i Transfer Etmek İstiyor

İngiliz ekibi Leeds United, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında FC Zurich'ten transfer ettiği Frey bu sezon beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Sarı lacivertlerin elden çıkarmayı planladığı İsviçreli oyuncuya sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.

BİELSA GOLCÜLERİNDEN MEMNUN DEĞİL

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre hücum hattını zenginleştirmek isteyen Leeds United, Frey transferi için devreye girdi. Marcelo Bielsa'nın elinde üç golcü olduğu ancak bu isimlerin istikrarsız bir grafik sergilemeleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye düşünüldüğü kaydedildi.

(Ajansspor)

Leeds United, Michael Frey'i Transfer Etmek İstiyor Spor


YORUMLAR (7)
.: ALLAH aşkına hemen gönderin.
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SITKI: adam fenerde sönecem korkusu yasamış papucumun topcusu . bunuda isteyen mi varmışş
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FENEVİN KENDİSİ ZATEN HAYALKİRİKLİGİ: FREYGÜLÜN SUCU NE??? TÜRKiYE CUMHURiYETi ASLAN GS DEMEKTTiR GS TARAFTARI SAYISI BELLi 45MiLYON GERiYE KALAN GANADLI FENEVRASYONLU KUSLAR ALAAYI ZATEN HAYALKIRIKLIGI
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ALFANZO: Falan filan, İnter, Milan. . Kim alsın bu kütüğü. . Elimizde patladı.
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ALLAH KABUL ETSİN: NİYE BUNLARDAMI SALAKMIŞ.
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