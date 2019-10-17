Lefkoşa çocuklar için koşacak

Geliri çocuklara yapılacak merkez için kullanılacak 'Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu'na sayılı günler kaldı.

'LTB El Ele Çocuk Merkezi'nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla 20 Ekim'de Lefkoşa'da gerçekleşecek Kuzey Kıbrıs Turkcell'in sponspor olduğu maraton 4, 10 ve 21 kilometre olmak üzere 3 farklı kategoride koşulacak. 10 kilometre koşusu saat 07.30'da, 21 kilometre koşusu saat 07.45'de ve 4 kilometrelik halk koşusu saat 10.30'da başlayacak.

KKTCell yönetici ve çalışanlarının da katılacağı etkinliğin kayıt işlemleri sırasında konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, dezavantajlı çocuklara daha iyi hizmet verebilecek bir merkez için düzenlenecek böylesi anlamlı bir etkinliğe sponsor olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca toplumsal dayanışmanın sporla birleştiği ve her yıl büyüyerek devam eden bu sosyal sorumluluk projesine 6'ncı kez destek olmaktan tüm Turkcell ailesi adına heyecan duyduklarını vurguladı.

Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu her yıl büyüyerek devam ediyor. Maraton, şenlik havasında gerçekleşen ve toplumsal kaynaşmayı destekleyen sosyal bir etkinliktir. En önemlisi de çocuklarımız için düzenlenecek ve onlar için koşulacak olmasıdır. Böylesi etkinliklere biz desteklerimizi sürdürürken tüm halkımızı da maratonda çocuklarımız için koşmaya davet ediyorum."

ÇALIŞANLARDAN MARATONA DAVET ÇAĞRISI

KKTCell çalışanları Işılay Ever, Buket Deniz, Mehmet Adak, Selin Cansunar Üresin ve Esin Işıltay Işık herkesi destek için maratona davet ederek, "Maratondan elde edilecek gelir çocuklarımıza daha iyi eğitim verilebilmesi amacıyla kullanılacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak bu etkinliğe katılarak maratonda onlar için bir adım atmak çok gurur verici" ifadelerini kullandılar.