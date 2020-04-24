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LEFKOŞA KKTC'de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu

KKTC'de tüm camilerde İstiklal Marşı okutulduKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla saat 21.00'de camilerde İstiklal Marşı okutuldu.

24.04.2020 01:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:07
KKTC'de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla saat 21.00'de camilerde İstiklal Marşı okutuldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yaptığı "23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım"çağrısıı tüm Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de yanıt buldu. Bu kapsamda Kıbrıs'ta saat 21.00'de camilerin hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu.
Aynı saatte Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Başbakanlık önünde ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Başbakan Tatar, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'ı sahalarda ve caddelerde kutlayamadıklarını söyledi. Tatar, "Çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah gelecek yıl 23 Nisan'ı kutlama fırsatı bulacağız" dedi. LEFKOŞA KKTC’de tüm camilerde İstiklal Marşı okutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel , Haber
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