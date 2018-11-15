Lefkoşa Torun Denktaşlarla Askerlerin İlgi Çeken Diyalogları

15 Kasım 2018 Perşembe 17:09



15 Kasım 2018 Perşembe 17:09

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet'in 35'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına torunlarıyla katıldı. Serdar Denktaş'ın torunları Asrın ile Asım, tören alanındakilerin ilgi odağı oldu.Maliye Bakanı Denktaş'ın yanında oturan 38'inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Kaya'nın üniformasına ilgi gösteren Asrın ile Asım'ın diyalogları kameralara yansıdı.'BUNLAR ASKERLİĞİ SEVİYOR'Sadece DHA kameralarının çektiği görüntülerde; Asrın ile Asım, askerlik ve üniformalar hakkında Tuğgeneral Kaya'ya sorular yöneltti. Bu diyaloğa Denktaş ile Güvenlik Kuvvetleti Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da katıldı. Asrın'ın kafasına şapkasını takan Kaya, "Asker oldun" derken, Algan, "Bunlar askerliği seviyor. Sizlere askeri kıyafet yapalım mı?" diye sordu.Serdar Denktaş da "Biz bunlar için yaşıyoruz" yönüde bir söz kullandı.