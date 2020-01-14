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Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor

Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak.

14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:47Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor
'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak.

TRT Radyo 1 kanalında, yapımcılığını Halim Dulkadir'in yaptığı ve hafta içi her gün 19.30-20.20 saatleri arasında canlı yayınlanan, Ahmet Fisunoğlu ile Kerem Demircioğlu'nun beraber sundukları Servisi programında dün akşam, ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk Futbolunun 'Ordinaryüs' lakaplı futbolcusu Lefter Küçükandonyadis özel bölümü yapıldı. Programa telefonla katılan torunu Özcan Katmer, dedesi Lefter ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaşırken, "Bizi dinleyen insanlar ilk defa TRT Radyoda duyacaklar, Lefter'in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter'in hayat hikayesini film haline getiriyoruz. Film ile ilgili Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç çok yardımcı oluyorlar, sanıyorum 2022 veya 2023 gibi seyirci ile buluşacak" dedi. - İSTANBUL

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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