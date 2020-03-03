Legally Blonde 3 Filmi

2001 ve 2003 yıllarında vizyona giren Legally Blonde ve Legally Blonde 2 film
lerinin üçüncüsü olarak çekilen Legally Blonde 3'ün başrolünde yine Reese Witherspoon yer alıyor.Yönetmen:
Jamie SukSenaryo:
Amanda Brown, Kirsten Smith, Karen McCullah LutzOyuncular:
Reese Witherspoon, Alanna Ubach, Jessica CauffielFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Legally Blonde 3Yapımcı Firma:
MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
05.06.2020 Legally Blonde 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.