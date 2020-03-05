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Legend of Deification Filmi

Legend of Deification filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Legend of Deification filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02Legend of Deification Filmi
koltuğunda Cheng Teng ve Li Wei'nin oturduğu animasyon film inin orijinal seslendirmelerinde Zheng Xi, Yang Ning, Yan Meme, Ji Guanlin ve Jiang Guangtao görev alıyor.


Yönetmen: Teng Cheng, Li Wei
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Jiang Ziya
Yapımcı Firma: Beijing Enlight Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dili: Çince
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Beijing Enlight Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Yönetmen, Pekin, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:54:56