Legend of Deification Filmi

Yönetmen koltuğunda Cheng Teng ve Li Wei'nin oturduğu animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Zheng Xi, Yang Ning, Yan Meme, Ji Guanlin ve Jiang Guangtao görev alıyor.Yönetmen: Teng Cheng, Li WeiFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: Jiang ZiyaYapımcı Firma: Beijing Enlight PicturesYapım Yılı: 2020Yapım Ülkesi: ÇinOrijinal Dili: ÇinceFilmin Süresi: 90 dk.Dağıtıcı Firma: Beijing Enlight PicturesVizyon Tarihi: 01.01.2070Legend of Deification Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.