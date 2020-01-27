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Çizgi filmde, Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü 3 yıl önce gösterildi

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu hayatını kaybettiğini 8 yıl önce tweet attığı söylenen kullanıcının kehaneti yalan çıkarken, Legends of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin, 2017'deki bir sahnesinde Kobe Bryant'ın bir helikopter kazası sonucu öldüğünü göstermesi, kamuoyunun şaşkınlığını bir kat daha artırdı.

27.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:04

NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın ölümü hem şoka hem de büyük bir üzüntüye neden oldu. Dünyanın hemen her yerinden insanlar, 41 yaşındaki eski basketbolcunun hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağdırdılar.

3 YIL ÖNCE, ÇİZGİ FİLMDE HELİKOPTER KAZASINI GÖSTERDİLER

Bu arada ortaya çıkan bir görüntüsü ise herkesi şaşırttı. Legends of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin 2017'de yayınlanan bir sahnesinde Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu öldüğü gösterildi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Çizgi filmde Kobe Bryant'ın 3 yıl önce bugünkü gibi helikopter kazasında öldüğünün gösterilmesi, kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Dizi yapımcılarından konuya dair herhangi bir bilgi verilmezken, efsane ismin ölümüne dair yayınlanan görüntüye dair yapılacak açıklama merak konusu oldu.

TWEET KEHANETİ YALAN ÇIKTI

'da @dotNoso kullanıcı adlı bir hesabın 14 Kasım 2012'de, "Kobe, kazasında hayatını kaybedecek" şeklinde bir paylaşım yaptığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan tweetin arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Tweet'in hemen aşağısında yer alan Carbon v2.5 istemcisi, @dotNoso isimli Twitter kullanıcısının yalanını ortaya çıkardı.

Carbon 2.5 isimli yazılımın 2017 yılında piyasaya sürüldüğü ve bu yazılım kullanılarak tweetin geçmişte atılmış gibi gösterilebileceği öğrenildi.

FELICIA SONMEZ'İN PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Amerika'da yayın yapan Washington Post gazetesinin politika muhabiri Felicia Sonmez'in ünlü yıldızın adının karıştığı tecavüz davasını hatırlatan paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sonmez, kazadan sadece birkaç saat sonra Twitter hesabından 2016 yılında The Daily Beast sitesinde yayımlanmış, 'Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikayesi ve yarım bir itiraf' başlıklı haberin linkini paylaştı.

Tweet pek çok kişi tarafından paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı ise Sonmez'e tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Sen nasıl bir insansın", "İğrençsin", "Kalpsiz", "Anısına saygı göster", "Bir kadın, eşini ve kızını saatler önce kaybetti, acılarına saygı duy" gibi yorumlarda bulundu.

"TÜM TAKIMLAR, 24 NUMARAYI EMEKLİ ETSİN" KAMPANYASI

Öte yandan NBA oyuncuları ve takımları, Kobe'yi ölümsüzleştirmek için harekete geçti. Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Donavan Mitchell, attığı tweetle Kobe Bryant'ın 24 numaralı formasının NBA tarafından emekli edilmesini önerdi.

Dallas Mavericks Başkanı Mark Cuban ise kulüp olarak 24 numaralı formayı emekli edeceklerini açıkladı. Diğer takımlardan da benzer hareketlerin gelmesi bekleniyor.

HAYATINI KAYBEDEN DİĞER KİŞİLER, KOBE'NİN KIZI GIANNA'NIN ARKADAŞI ÇIKTI

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklanmıştı. Kobe ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Kobe'nin kızı Gianna Bryant'ın arkadaşı olan Alyssa Altobelli ve Alyssa'nın babası Orange Coast College beyzbol takımı koçu John Altobelli (56), annesi Keri Altobelli ve Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de kazada hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

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Çizgi filmde, Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü 3 yıl önce gösterildi

Kobe Bryant, Helikopter, Twitter, Spor


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ALİ22:Helikopter kazası ama önce çizgi filmler sonra insanlar sır planı düşman olabilirmi ?
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