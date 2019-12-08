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Lego Festivali başladı

Sinema ve dizi sektöründe yaptığı projelerle ve oluşturduğu süper kahraman karakterleriyle 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Lego'nun iş birliği ile hazırlanan Lego Marvel's Avengers temalı festival Adana Optimum'da başladı.

08.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:09Lego Festivali başladı
Sinema ve dizi sektöründe yaptığı projelerle ve oluşturduğu süper kahraman karakterleriyle 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken 'nun iş birliği ile hazırlanan Lego Marvel's Avengers temalı festival Optimum'da başladı.

Lego Festivali'nde minikler, Lego Marvel's Avengers oyunu ve rengarenk binlerce Lego parçasıyla masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Özel oyun platformunda, binlerce lego parçasıyla hayallerindeki dünyayı elleriyle inşa eden minikler, video oyunu ile de keyifli zaman geçiriyor. Dev süper kahraman maketlerinin de yer aldığı platformda sevdikleri karakterlerle fotoğraf çektiren çocuklar legonun sınır tanımayan hayal aleminde kendi dünyalarını keşfe çıkıyor.

Lego Marvel's Avengers temalı festival, 15 Aralık Pazar gününe kadar minik ziyaretçilerini, her gün saat 12.00-20.00 saatleri arasında ağırlamaya devam edecek. - ADANA

Adana, Lego, Güncel

Kaynak: İHA

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