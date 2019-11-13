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LEGO Festivali başlıyor

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ara tatile çıkacak öğrencileri sürpriz bir festivalle karşılayacak.

13.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:07LEGO Festivali başlıyor
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ara tatile çıkacak öğrencileri sürpriz bir festivalle karşılayacak.

15-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan LEGO Festivali'nde Kahramanmaraşlı çocuklar ara tatilin tadını doyasıya çıkaracak.

Piazza'nın etkinlik alanında kurulacak özel platformda yer alacak LEGO Duplo, LEGO City, LEGO Friends ve LEGO Ninjango temalarıyla, çocuklar yaş ve ilgi alanlarına uygun konseptlerdeki oyuncaklarla tatilin tadını çıkaracak.

Çocuklar, LEGO Duplo ile eğlence ve gelişim dolu yapım dünyasına adım atarken, LEGO City ile günlük yaşamda gördükler tüm ikonik modellerle, aksiyon, mizah ve cazibe dolu bir şehir kurmanın heyecanını yaşayacak.

Birçok sevimli hayvanın bulunduğu güzel bir şehirde yaşayan 5 yakın arkadaşın maceralarını konu alan LEGO Friends'i tercih eden çocuklar ise hayal güçlerini geliştirecek.

Ara tatilin keyfini, LEGO Ninjango temalı oyuncaklarla çıkarmak isteyen çocuklar da cesur bir ninja ekibinin dünyalarını yıkmaya çalışan düşmanlara karşı savaştıkları çizgi dizi serisi üzerine kurulu setle, heyecan verici bir deneyim yaşayacak.

Piazza'nın çocukların yeni döneme daha motive başlamaları için ücretsiz olarak düzenleyeceği LEGO Festivali, 15 - 24 Kasım tarihlerinde 12.00-20.00 saatleri arasında minik misafirlerini ağırlayacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

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