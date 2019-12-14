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Leicester 8 maç sonra puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında mili futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı.

14.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:45Leicester 8 maç sonra puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında mili futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla mavi-beyazlıların ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini Norwich City açtı. 26'ncı dakikada sahneye çıkan Pukki takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Leicester City 38'inci dakikada Jamie Vardy karşılık verdi. Müsabakada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla 8 maç aradan sonra puan kaybeden Leicester City, lider Liverpool'un 10 puan gerisine düştü.

Öte yandan Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Leicester City FC, Spor

Kaynak: DHA

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