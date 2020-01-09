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Leicester City-Aston Villa maçında Çağlar Söyüncü çılgına döndü

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Lig Kupası'nda oynadıkları Aston Villa maçının son anlarında çılgına döndü.

09.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:48

Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Aston Villa'yı konuk eden Leicester City, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip Aston Villa'nın 28. dakikada Guilbert ile bulduğu gole ev sahibi Leicester City 74. dakikada yanıt verdi. İki takım 28 Ocak'ta rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

ÇAĞLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken karşılaşmanın son anlarında rakip futbolcuyla gergin anlar yaşadı. Hakemin düdüğü sonrasında Aston Villa oyuncusu Kortney Hause, Çağlar Söyüncü'nün elindeki topu sert şekilde almak isteyince ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma araya giren oyuncuların gerilimi düşürmesiyle sona erdi.

Leicester City-Aston Villa maçında Çağlar Söyüncü çılgına döndü

Leicester City FC, Aston Villa, İngiltere, Spor


HABER YORUMLARI (3)
FORZA BEŞİKTAŞ:vaziyet alın ingiltere karışacak
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GADDAR:BALONNNN. . . . .
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MHMT:başarıların daim olsun şampiyon
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