Leicester City, Çağlar Söyüncü için 80 milyon euro istiyor

Türk futbolunun yükselen yıldızı Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia gündeme geldi. Sunday Times'ın haberinde, Manchester City'nin devre arası transfer döneminde Çağlar'ı kadroya katabileceği öne sürüldü. Pep Guardiola'nın defans hattına mutlaka oyuncu istediği ve başarılı performansıyla öne çıkan Çağlar Söyüncü'nün listede olduğu dile getirildi.

BU SEZON PREMİER LİG'DE TÜM MAÇLARDA OYNADI

Sezon başında Harry Maguire'ı 80 milyon euroya Manchester United'a satan Leicester City'nin Çağlar'ı da benzer bir fiyata satmaya yanaşabileceği aktarıldı. Böylelikle yeni bir rekorun 23 yaşındaki Çağlar ile kırılabileceği ifade edildi. Genç stoper resmi maçlarda 16 kez forma giydi ve özellikle Premier Lig'de tüm maçlarda sahne aldı. Eğer Çağlar 80 milyon euroya transfer olursa, bir Türk futbolcunun yapacağı en pahalı transfer olarak tarihe geçecek.

(Skorer)