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Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Leicester City, başarılı bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Leicester menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü ile görüşmelerin başladığını duyurdu.

13.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:43

İngiltere Premier Lig'de üst üste 8 maç kazanarak 2. sıraya yerleşen Leicester City'de menajer Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün devre arasında takımdan ayrılmayacağını ve yeni sözleşme için görüşüldüğünü açıkladı.

Milli oyuncu ile kontrat için temasların sürdüğünü belirten teknik adam, "Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme için görüşmeler yapıldığını doğrulayan teknik adam, " direktörümüz John Rudkin, Çağlar Söyüncü'nün menajerleriyle görüşmeler yaptı ancak görüşmelerin nereye gittiğini henüz bilmiyorum. Şu anda ekleyebileceğim de bir şey yok bu konuda. Bazı oyuncularımız için Ocak sonrasını bekleyebiliriz ancak bazı oyuncularla her an sözleşme uzatabiliriz" dedi.

"HİÇBİR OYUNCUMUZ AYRILMAYACAK"

Kadroyu bir arada tutacaklarını da söyleyen İrlandalı antrenör, "Devre arasında hiçbir oyuncumuz takımdan ayrılmayacak. Kesin ve net fikrimiz budur. Futbol direktörü John Rudkin ile sürekli görüşüyorum. Bu kadroyu bir arada tutmak istiyoruz. Gelişmekte olan bir takım, bu takımın Ocak ayının ötesinde de birlikte olacağından emin olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR'A 5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda tutmak isteyen Leicester City, 2.73 milyon euro brüt, vergiler sonrası ise 1.7 milyon euro ile kulübün en az kazanan oyuncularından biri olan milli yıldızımıza önemli bir zam yapacak. Leicester'ın masadaki teklifi ise yıllık brüt 4.67 milyon euro, net ise 2.5 milyon euro ve 5 yıllık yeni bir sözleşme oldu.

Çağlar Söyüncü'nün peşinde şampiyonluk yarışından uzak kalan Manchester City'nin olduğu kaydediliyordu.

Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı

Leicester City FC, Brendan Rodgers, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (4)
GALA1905:ingilterede kalmasina cok sevindim hem kendi adina hemde milli takimimizin adina cok iyi oldu basarilar kardesime.
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BAHADIR:çağlar en az 50 milyon euro
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FORZA BEŞİKTAŞŞ:Allah nazarlardan korusun. . Çok iyi 2 tane stoperimiz var. İngilterenin kralı. . Çağlar van dijk ;)
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M..:az abi bu para bu cocuğa kabul etme
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